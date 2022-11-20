أوكرانيا تطالب أوروبا ودول العالم بحظر بث قنوات التليفزيون الروسى

جدة - نرمين السيد - طالب وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا، اليوم الأحد، دول الاتحاد الأوروبى ومختلف دول العالم، بحظر بث قنوات التليفزيون الروسى، "والتى تستمر فى المطالبة بشن المزيد من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية فى أوكرانيا".





وقال كوليبا -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن "هناك موجة واسعة من التحريض على الإبادة الجماعية للأوكرانيين فى التليفزيون الرسمى الروسى". وأضاف كوليبا أن "قنوات التليفزيون الرسمى الروسى تعترف بقصف البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، لدفع المدنيين إلى معاناة وظروف معيشية صعبة، كما تدعو إلى مزيد من الضربات والقصف"، مشددا على "ضرورة حظر الدعاية الحكومية الروسية فى الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى تمامًا".

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