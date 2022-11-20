جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى، الشيخ همام حمودى، اليوم الأحد، على أهمية دعم الحكومة الحالية من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية، للقيام بواجبها.





وذكر المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، فى بيان، أنه استقبل حمودى اليوم، وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع العامة فى البلاد. وأضاف: "اللقاء شهد التأكيد على أهمية دعم الحكومة الحالية من قبل الفعاليات السياسية والاجتماعية، للقيام بواجبها الوطنى فى تلبية حاجات المواطنين وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، نحو محاربة الفساد وتطوير الأداء المؤسساتى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية دعم الحكومة لتصحيح المسارات الخاطئة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.