إغلاق صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - أدلى الكازاخستانيون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المبكرة فى جو هادئ وودّى، حيث لم يتلق مكتب المدعى العام سوى 3 طعون أرسلت إلى الداخلية ولجان الانتخابات للنظر فيها.





وأكد ممثل مكتب المدعى عام الجمهورية عظمت سرقازين - حسبما افادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الاحد - أن سكان العاصمة أدلوا بأصواتهم فى أجواء إيجابية مع مستوى عال فى تنظيم العملية الانتخابية.

ويذكر أن نسبة المشاركة فى التصويت حتى إلان 69.43 بالمئة حسب النتائج الأولية، بواقع تصويت 8 ملايين و299 ألفا و501 شخص، من حوالى 12 مليونا مدرجين فى قوائم الناخبين.

وكانت مراكز الاقتراع فى كازاخستان قد فتحت أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسية مبكرة، ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان 6 مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالى قاسم جومارت توكايف، وهى سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ عام 1991.