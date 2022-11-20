الأردن أفضل وجهة سفر ضمن قائمة لونلي بلانيت

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 20 نوفمبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- وضع موقع "لونلي بلانيت" السياحي العالمي، الاردن ضمن أفضل 30 وجهة سياحية على مستوى العالم للعام 2023، ناصحا محبّي السفر بزيارته للاستمتاع بتجربة سفر فريدة.

وجاءت عمان كأفضل وجهة سياحية عالمية ينصح الموقع بزيارتها مشيرا الى أن ما يميز عمان هو أنّها "وجهة مضيافة" مع التركيز على التنوع والشمولية.

وتستعرض القائمة الصادرة عن موقع "لونلي بلانيت"، الأشخاص ومكاتب السياحة والوجهات السياحية للذين يمثّلون قصصاً وتجارب شاملة لمجموعة متنوعة من الناس حول العالم بأسلوب يضمن تمثيل كافة الأعراق والأجناس فيما يتعلق بالسفر.

وكان وزير السياحة والآثار نايف الفايز تسلم جائزة من إدارة الموقع خلال فعاليات معرض السفر في لندن، مؤكدا ان استكشاف المملكة يتم بأسلوب يمنح الزائر تصريحاً يتضمن كلفة التأشيرة ودخولاً إلى أهم المواقع السياحية من خلال التذكرة الموحدة.

واضاف، "تعكس القائمة كيفية مساهمة السفر في عوامل الاستدامة ودعم المجتمع والشمولية وتستعرض الطريقة المثلى لاستكشاف العالم بأسلوب يتّسم بالمسؤولية.

من جانبه، اعتبر مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات ان تَصَدُّر الأردن في قائمة صادرة عن مؤسسة عالمية موثوقة بهذا الشكل يعد إنجازا حقيقيا للأردن، اضافة الى ان هذه التسمية ستلعب دوراً أساسياً في زيادة عدد السياح الجدد للأردن.

وأشار الى أن "هذا التقييم يأتي مع عودة السياحة والزيادة في أعداد السياح الى طبيعتها، مضيفا أن هذا الانجاز سيقدّم الأردن على أنّه الوجهة المثالية للسياحة".

وذكرت مجلة "لونلي بلانيت" ان الأردن مختص بكل ما هو مشوِّق، فلطالما قدّم هذا البلد مغامرات مميزة، ولكن هذه المرّة سهّل على السياح عملية السفر.

--(بترا)