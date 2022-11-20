بعد إطلاق الصواريخ.. مجموعة السبع تدعو لاتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأدانت دول مجموعة السبع (G7)، فى وقت سابق اليوم، بأشد العبارات للاختبار الجديد الذى أجرته كوريا الشمالية بإطلاق صاروخا باليستيا عابر للقارات، أمس الأول الجمعة.

وجاء ذلك فى بيان مشترك بين وزارات خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بحسب ما أورده الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الفرنسية.

وأشار البيان إلى أن الإطلاق الصاروخى الأخير من قبل كوريا الشمالية هو انتهاك صارخ آخر لقرارات مجلس الأمن الدولى، مضيفة أن "هذا التصرف الطائش بالتزامن مع الدلائل حول الأنشطة النووية الجارية، يسلط الضوء على اعتزام كوريا الشمالية الاستمرار فى تطوير وتنويع أسلحتها النووية وقدراتها الصاروخية".

وحذر البيان من أن مثل هذه الاختبارات ستؤدى إلى مزيد من زعزعة الاستقرار فى المنطقة، رغم الدعوات المتكررة والمستمرة من المجتمع الدولى إلى السلام والاستقرار.

وأضاف البيان أن السلسلة غير المسبوقة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية غير القانونية التى أجرتها جمهورية كوريا الشمالية خلال 2022، بما فى ذلك العديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصاروخ الباليستى متوسط المدى الذى حلّق فوق اليابان، تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين وتقوض انتشار الإخلال بالنظام، كما أنها تشكل خطرا لا يمكن التنبؤ به على الطيران المدنى الدولى والملاحة البحرية فى المنطقة.

وكررت دول مجموعة السبع مطالبتها لكوريا الشمالية بإزالة أسلحتها النووية وصواريخها الباليستية، والتخلى عن تطوير ترسانتها وبرامجها النووية أو أى أسلحة دمار شامل وكذلك برامج القذائف الباليستية والوقف الفورى لجميع الأنشطة ذات الصلة، بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

وشدد البيان على أن كوريا الشمالية لن تحظى أبدا بوضع دولة مالكة للأسلحة النووية وفقاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما أنها لن تحصل على أى وضع خاص آخر فى هذا الصدد، داعيا بيونج يانج إلى الرجوع إلى ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والامتثال الكامل لها ولجميع الالتزامات القانونية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد البيان أن تصرفات كوريا الشمالية تتطلب استجابة موحدة وقوية من قبل المجتمع الدولى، بما فى ذلك ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المهمة من قبل مجلس الأمن الدولى، داعيا جميع الدول إلى التنفيذ الكامل والفعّال بشكل عاجل لجميع تدابير مجلس الأمن والعقوبات ضد كوريا الشمالية للتصدى لخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وفى ختام البيان، أعربت مجموعة السبع عن تضامنها الكامل مع اليابان وكوريا الجنوبية، وحثت كوريا الشمالية على الكف عن أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة واستئناف الحوار الهادف إلى نزع السلاح النووى وقبول العروض المتكررة التى قدمتها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.