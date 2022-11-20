مقتل 5 على الأقل فى إطلاق نار بنادى ليلى فى كولورادو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين فى هجوم إطلاق نار جماعى داخل نادى ليلى بمنطقة كولورادو سبرينجز، مشيدة بجهود المتواجدين فى موقع الحادث بعد أن قاموا بإخضاع الرجل المسلح.





وأشارت باميلا كاسترو، المتحدثة باسم شرطة كولورادو سبرينجز، فى بيان -نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إلى أنهم تلقوا مكالمة هاتفية مبدئية عن إطلاق نار فى نادى "كيو" الليلى، وفى غضون 6 دقائق وصل أفراد الشرطة إلى موقع الهجوم وقاموا بالقبض على المشتبه به، لافتة إلى أن المشتبه به مُصاب ويتلقى العلاج بالمستشفى.

من جانبه، قال رئيس شرطة المدينة أدريان فاسكيز خلال مؤتمر صحفى، إن المسلح استخدم بندقية، مشيرا إلى أنه تم مصادرة سلاحين ناريين من النادى، لافتا إلى أن المشتبه به يدعى أندرسون لى ألدريتش ويبلغ من العمر 22 عاما، ولا تزال التحقيقات جارية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية للوقوف على دوافع الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين فى الشرطة المحلية أن المصابين تم نقلهم إلى عدة مستشفيات بالمنطقة، فيما قام بعض المصابين بالتوجه بأنفسهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج، وهو ما يجعل عددهم غير مُحدد بدقة، كما أشاروا إلى أن هناك إصابات ليست متعلقة بإطلاق النار.

وفى السياق ذاته، أدان حاكم ولاية كولورادو المنتخب حديثا جاريد بولس الهجوم، مشيدا فى الوقت نفسه بالأفراد الشجعان فى النادى الليلى الذين أخضعوا المسلح وقبضوا عليه.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم يعيد إلى الأذهان المذبحة التى شهدها نادى "بُلس" فى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا عام 2016، والذى أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 53 آخرين.