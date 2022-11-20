ماكرون يعلن تنظيم قمة للمناخ في باريس العام المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:39 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته تنظيم قمة للمناخ في باريس العام المقبل من أجل "اتفاق مالي جديد" مع الدول الضعيفة، وذلك بعدما اختتم قمة المناخ COP27 في مصر.

وكتب ماكرون على تويتر "نحتاج إلى اتفاق مالي جديد مع الدول الأكثر ضعفاً، سأعمل على ذلك مع شركائنا بهدف (عقد) قمة في باريس قبل (مؤتمر) كوب المقبل" المقرّر في دبي نهاية 2023.

وبعد مفاوضات طويلة وصعبة تجاوزت بكثير الموعد المحدّد، اختتم مؤتمر الأطراف حول المناخ COP27 صباح الأحد بعدما أقرّ نصّاً ينشئ صندوقاً لتعويض الدول الفقيرة المتضررة من التغيّر المناخي.

ورحبت فرنسا اليوم، الأحد، بالتقدم الذي تم إحرازه بمؤتمر المناخ في مصر COP27، بعدما تم إقرار إنشاء صندوق مكرس لتمويل الأضرار المناخية اللاحقة بالدول الأكثر ضعفًا وفقرًا بالعالم.

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وقالت فرنسا إن "قمة المناخ COP 27 تستجيب لتوقعات البلدان الأكثر ضعفًا في العالم، فنتائجها خطوة كبيرة إلى الأمام، وذلك من خلال إنشاء أدوات تمويل جديدة للخسائر والأضرار المرتبطة بالكوارث المناخية”.

واتفقت الدول المشاركة فيCOP 27 اليوم، الأحد، على اتفاق شامل للمناخ في جلسة عامة ختامية.

وأعلن وزير الخارجية سامح شكري، رئيس المؤتمر، أن الوثيقة التي تمثل الاتفاق السياسي في المؤتمر جرت الموافقة عليها بالإجماع.

واعتُمد القرار بالإجماع خلال جلسة عامة ختامية بعد أسبوعين من مفاوضات شاقة حول مطالبة الدول النامية بتعويضات من الدول الغنية الملوثة عن الأضرار الناجمة عن تداعيات التغير المناخي.

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مؤتمر قمة المناخ "COP27" اتخذ خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، مرحبًا بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة.

وأضاف جوتيرتش، في رسالة بالفيديو إلى الاجتماع السابع والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "من الواضح أن هذا لن يكون كافيًا، لكنه إشارة سياسية مطلوبة بشدة لإعادة بناء الثقة".

ووجه الشكر لمصر ورئيس COP27 سامح شكري على كرم الضيافة، كما وجه الشكر لـ سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وفريق الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، على جهودهم كافة.