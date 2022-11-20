وزير الخارجية التونسى يبحث تطوير آفاق التعاون مع الكيبيك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، اليوم، مع وزيرة العلاقات الدولية والفرنكوفونية الوزيرة المكلفة بشئون المرأة بمقاطعة الكيبيك بكندا مارتين بيرون، تطوير آفاق التعاون، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة عشرة للفرنكفونية.





وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمى والتعليم العالى والبحث العلمى مع الكيبيك، مشيرا إلى الدور الفاعل للمرأة والأهمية التى توليها تونس لتعزيز دور المرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن جانبها، أكدت مارتين بيرون الأولوية التى تمنحها الكيبيك لدعم المرأة وتمكينها وتعزيز حضورها فى كافة المجالات، وتطلع حكومتها إلى التعاون مع تونس فى هذا المجال، معربة عن استعداد حكومة بلادها لمزيد من التعاون من أجل تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية. واستعرض الجانبان واقع التعاون القائم بين تونس والكيبيك وآفاق تطويره وتنويعه فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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