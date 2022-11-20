الرئيس التونسى يعلن المصادقة على إعلان جربة للقمة الفرنكفوينة

جدة - نرمين السيد - وقال سعيد إن إعلان جربة يتضمن عددا من النقاط، أبرزها الإعلان الخاص باللغة الفرنسية فى إطار التنوع داخل الفضاء الفرنكوفونى، والإطار الاستراتيجى للفرنكفونية خلال الفترة الممتدة بين (2023 2030).

وأضاف سعيد -فى كلمته فى ختام الدورة الـ18 للقمة- أن إعلان جربة يتضمن تدعيم السلام فى الفضاء الفرنكفونى، والإعلان المتعلق باللغة الفرنسية والتنوع اللغوى بالدول الأعضاء، والقرار المتعلق بقبول عضوية دول جديدة فى المنظمة أو تعديل عضويتها ومخرجات الموائد المستديرة.

وأعرب الرئيس التونسى عن سعادته لقبول واعتماد "إعلان جرية"، والذى يمثل القاسم المشترك لعمل المنظمة فى السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم وثيقة مخرجات قمة الفرنكفونية فى جربة غدا الاثنين على أقصى تقدير مع إمكانية تقديم الملاحظات بخصوصها لدى الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية لويز موشيكيوابو.