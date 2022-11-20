العالم اليوم - الكويت.. عجز بنحو 10 مليارات دولار بالعام المالي 2021 - 2022

انتم الان تتابعون خبر الكويت.. عجز بنحو 10 مليارات دولار بالعام المالي 2021 - 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 08:32 مساءً - أعلنت وزارة المالية الكويتية، الأحد، تسجيل عجز فعلي بقيمة 3 مليارات دينار (نحو 9.7 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي بانخفاض قدره 72.2 بالمئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 18.6 مليار دينار (نحو 60.2 مليار دولار) بارتفاع قدره 76.9 بالمئة عن السنة الماضية، في حين بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 16.3 مليار دينار (52.7 مليار دولار) بارتفاع قدره 84.5 بالمئة عن السنة الماضية.

وأضافت أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت 2.4 مليار دينار (7.7 مليارات دولار) مرتفعة بنسبة 38.5 بالمئة عن السنة المالية الماضية، لتسجل أعلى مستوى للإيرادات غير النفطية في 7 سنوات.

وأفادت بأن إجمالي المصروفات الفعلية بلغ 21.6 مليار دينار (نحو 69.9 مليار دولار) بارتفاع قدره 1.5 بالمئة عن السنة الماضية وبوفر قدره 1.4 مليار دينار (4.5 مليار دولار) من المعتمد في تقديرات الموازنة للسنة المالية 2021 -2022.

وقالت إن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 80.7 دولار، فيما بلغ المعدل اليومي للإنتاج نحو 2.5 مليون برميل في اليوم.

وتبدأ السنة المالية بدولة الكويت في 1 أبريل، وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.