العالم اليوم - في أولى مباريات مونديال 2022.. الإكوادور تصعق قطر

وأحرز الإكوادوري إينير فالنسيا أول أهداف مونديال قطر 2022 من ركلة جزاء في مرمى قطر في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، بعدما ألغى له الحكم هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل، عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 36 من كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح منتخب الإكوادور عن طريق أنجيلو بريسيادو على رأس إينير فالنسيا الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.

وبات منتخب قطر أول مضيف يخسر مباراته الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم، بسقوطه أمام الاكوادور صفر-2 ضمن المجموعة الأولى من مونديال 2022.

وأصبح فالنسيا رابع لاعب يحرز هدفين في المباراة الافتتاحية في آخر 5 نسخ بعد ميروسلاف كلوزه في 2006 ونيمار في 2014 ودينيس تشيرشيف في 2018.

وتلعب قطر ضد السنغال في المباراة المقبلة في المجموعة الأولى، الجمعة، بينما تلعب الإكوادور ضد هولندا في اليوم ذاته.

وستكون قطر بحاجة إلى التعافي قبل مواجهة بطلة إفريقيا في مواجهة حاسمة، حيث تخشى أن تكون رابع دولة تستضيف المنافسات وتخرج من الدور الأول بعد سويسرا 1954 وتشيلي 1962 وجنوب إفريقيا 2010.

وتمسكت قطر بنفس العناصر المألوفة في التشكيلة الأساسية وبوجود الهداف المعز إلى جانب زميله أكرم عفيف وحسن الهيدوس، لكن الفريق ظهر بعيدا تماما عن مستواه الذي جعله يحرز لقب كأس آسيا 2019.