الخارجية الألمانية: نشعر بالحزن لسقوط ضحايا نتيجة حريق منزل فى غزة

جدة - نرمين السيد - أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دينيس كوميتات عن حزنه لحريق المنزل المأساوى فى قطاع غزة، الذى أدى إلى مصرع وإصابة العشرات.





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