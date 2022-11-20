بن سلمان يوجه جميع الوزارات بتقديم أى دعم تحتاجه قطر خلال كأس العالم

جدة - نرمين السيد - وجه ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جميع الوزارات بتقديم أى دعم إضافى أو تسهيلات إلى قطر لمساندة جهودها فى استضافة بطولة كأس العالم 2022.





وقال وزير الرياضة السعودى الأمير عبد العزيز بن تركى الفيصل - حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس) - إن الأمير محمد بن سلمان وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أى دعم إضافى أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة فى قطر لمساندة جهودها فى استضافة كأس العالم، على أن يقوم وزير الرياضة السعودى بمتابعة ذلك.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى قطر فجر اليوم الأحد، تلبيةً لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وانطلق منذ قليل على استاد "البيت" بالعاصمة القطرية الدوحة، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، والتى تقام لأول مرة فى التاريخ فى دولة عربية وفى منطقة الشرق الأوسط، وسط حضور جماهيرى كبير.

وبدأ حفل افتتاح مونديال 2022 بحوار شيق بين الممثل الأمريكى الشهير مورجان فريمان، والشاب القطرى المبدع غانم المفتاح أحد ذوى الهمم، والذى تلى آيات عطرة من القرآن الكريم.

وركز الحفل على تقديم رسالة للتقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، فيما تم توجيه دعوة إلى العالم أجمع كى يأتى إلى قطر.