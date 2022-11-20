العالم اليوم - مصر حاضرة في مونديال قطر.. أبرز كواليس صناعة كرة كأس العالم

انتم الان تتابعون خبر مصر حاضرة في مونديال قطر.. أبرز كواليس صناعة كرة كأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - غاب المنتخب المصري عن فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، إلا أن اسمهم سيكون حاضرا في كل ملاعب البطولة.

"كرة القدم" التي تم تنفيذها خصيصا للبطولة، صنعت في مصر بأيادٍ وبعقول مصرية، لتشهد ملاعب البطولة جمعاء حضورا مصريا من طراز فريد.

ويحكي جاسر السيد، المسؤول عن أول مصنع معتمد من شركة "أديداس" العالمية في مجال تصنيع كرة القدم، كواليس تنفيذ كرة البطولة، قائلا: "كان لدينا حلم كبير على مدار الأشهر الماضية، بخروج كرة كأس العالم من أرض مصر، وسعينا لذلك واجتهدنا حتى رأينا الحلم يتحول لحقيقة".

وتابع في حديثه لموقع "دوت الخليج": "التصميم وكل ما له علاقة بقواعد الكرة من اختصاص شركة أديداس، كل ما خصّنا كان تواجد مصنع في مصر معتمد من الشركة العالمية، يكون معنيا بصناعة كرة القدم، بداية من كأس العالم وغالبية البطولات العالمية المقبلة".

وأعلن رئيس شركتي "بريزنتيشن" و"ستادات"، سيف الوزيري، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن "مصر ستكون محطة رئيسية لتصدير الكرات للعالم كله، بداية من كأس العالم قطر 2022"، منوها إلى أنه تشرف بأن يكون "جزءا صغيرا من هذا الإنجاز العظيم".

باكستان تحتكر الصناعة

واحتكرت باكستان صناعة الكرات في السنوات الماضية، بنسبة تعدت الـ70 بالمئة، وتشتهر مدينة سيالكوت هناك بتلك الصناعة، ويتواجد فيها آلاف المصانع التي تصنّع كرات أشهر الماركات العالمية.

وقال مسؤول أول مصنع مصري معتمد عالميا في مجال تصنيع كرة القدم: "تعاقدنا مع شركة باكستانية لنقل الخبرات، تلك الشركة هي واحدة من أكبر الشركات المسؤولة عن تصنيع الكرات في العالم، ونقلوا لنا الخبرات والأجهزة وكافة التفاصيل على مدار 6 أشهر ماضية، واستطعنا تنفيذ المصنع وإنتاج الكرات المشاركة في كأس العالم".

"تدريب العمالة كان صعبا للغاية، حيث تم إرسالهم على مدار شهرين لدولة باكستان، وهذا الأمر كان مكلفا للغاية، وبعد ذلك تم تدريبهم في مصر، وتدريب العديد من العمال الآخرين، ليتم تقديم منتج مثالي لا يشوبه أي خطأ، معتمد من الشركة العالمية" حسب قول السيد.

مواصفات كرة كأس العالم

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن أنه تمت تسمية الكرة الرسمية لكأس العالم قطر 2022 بـ"الرحلة".

الاسم مستوحى من الثقافة والعمارة والقوارب الشهيرة وعلم قطر، التي تستضيف البطولة

تم تصميمها مع أُسس الاستدامة كأولوية، وتعتبر الأولى في تاريخ البطولة التي تُصنع من الأحبار والمواد اللاصقة التي تعتمد على الماء.

تتميز بالانتقال أثناء الطيران بسرعة تفوق أية كرة أخرى في تاريخ البطولة

تصميمها الداخلي يوفر السرعة والدقة والاتساق للحركة السريعة، مع أقصى قدر من الاحتفاظ بالهواء ودقة الارتداد.

الغشاء الخارجي مصنوع من جلد البولي يوريثين، مما يحسن الدقة واستقرار الطيران والانحراف.

ويحكي السيد عن لحظة خروج الكرة بشكلها النهائي، وطُبع عليها أنها "صُنعت في مصر"، واصفا إياها بـ"التاريخية".

ويقول: "أمر يدعو للفخر الشديد، اسم مصر مدوّن على كرة القدم التي ستلعب بها بطولة كأس العالم، وأننا لعبنا دورا يساهم في العائد الخاص بالاقتصاد المصري".

ويضيف: "نفخر دائما بأن مصر موضوعة على الخريطة العالمية، وأن الشركات العالمية لديها ثقة في افتتاح فروع والتصنيع في مصر".

وشكر السيد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "كان داعما لهذا المشروع بصفة خاصة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجميع من ساعدنا على جميع فترات المشروع للوصول لهذا الأمر، نشكرهم ونعدهم بالمزيد من النجاح وأن تكون مصر حاضرة دائما في كافة الملاعب العالمية".

وتقام منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، من خلال ضربة البداية التي ستجمع المنتخب المُضيف للبطولة مع منتخب الإكوادور، على أن يقام النهائي في الثامن عشر من ديسمبر المقبل، ويتخلل تلك الفترة منافسات البطولة التي تم تقسيمها على 8 مجموعات.