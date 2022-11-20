العالم اليوم - بعد فالنسيا.. تعرف على أصحاب الهدف الأول بنسخ كأس العالم

انتم الان تتابعون خبر بعد فالنسيا.. تعرف على أصحاب الهدف الأول بنسخ كأس العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - أحرز الإكوادوري إينير فالنسيا، الأحد، أول أهداف مونديال قطر 2022 من ركلة جزاء في مرمى قطر على استاد البيت في الخور شمال العاصمة الدوحة.

وجاء هدف فالنسيا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، بعدما ألغى له الحكم هدفاً مبكراً في الدقيقة الثالثة بداعي التسلل، عقب اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وفيما يلي أصحاب الهدف الأول في كل نسخة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، منذ انطلاقها في الأوروغواي عام 1930 حتى النسخة الثانية والعشرين المقامة راهناً في قطر 2022: