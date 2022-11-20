بريطانيا تعرب عن قلقها لتأثير العملية العسكرية الروسية المدمر على الأطفال

جدة - نرمين السيد - وقالت سفارة المملكة المتحدة بكييف - فى بيان مشترك مع سفارات الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنمسا وفرنسا واليابان ووفد الاتحاد الأوروبى فى كييف، بمناسبة يوم الطفل العالمى - إنه "لا يمكن حصر إجمالى أعداد الأطفال الذين سقطوا جراء العملية العسكرية، لكن وفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأولية فهناك أكثر من 400 طفل قُتل وأصيب 750 آخرين حتى منتصف نوفمبر الجارى".

ورجح البيان أن تكون إجمالى الخسائر الحقيقية أعلى بكثير، بالإضافة للتأثير طويل الأمد والمدمر للصحة العقلية والنفسية لأطفال أوكرانيا، لافتا إلى أن مئات الآف من أطفال أوكرانيا أكرهوا على مغادرة بلادهم، إما بالفرار لبلدان آمنة أو بالترحيل القسرى والاختطاف دون علم والديهم.

وأضاف أن هناك عدد لا يحصى من المدارس التى دمرت، حيث عطلت العملية التعليمية عقب الهجمات على البنية التحتية الوطنية الحيوية فى أوكرانيا، بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائى والإنترنت، كما يعانى الأطفال من نقص الطاقة والتدفئة والمياه.

وأكد البيان وقوف المجتمع الدولى إلى جانب أوكرانيا فى حماية أجيالها القادمة، محذرا من أن تلك الانتهاكات من الجانب الروسى سيكون لها عواقب وخيمة.