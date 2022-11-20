رئيس مجلس القيادة اليمنى يشيد بالموقف الصينى الداعم لبلاده

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمن الدكتور رشاد محمد العليمى، بالدعم الصينى المشهود لبلاده فى مجالات البنى التحتية والخدمية على مدى العقود الماضية، وصولا إلى موقف بكين الثابت إلى جانب الشعب اليمنى وقيادته الشرعية وتطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثى المدعوم من النظام الإيرانى.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن العليمى استقبل، اليوم الأحد، القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن "تشاو تشنج"، وبحثا مستجدات الوضع اليمنى والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشاد العليمى بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية القمة العربية الصينية التى ستستضيفها السعودية الشهر المقبل. من جانبه، أكد تشاو التزام بلاده بدعم مجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية والجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، مشيرا إلى انفتاح الصين على كافة أشكال التدخلات الإنمائية والخدمية المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية فى اليمن الذى يمثل حلقة هامة ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التى تسعى من خلالها بكين لربط أراضيها بالعالم.

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