مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - اقتحم عدد من المستوطنون الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".



جدة - نرمين السيد - اقتحم عدد من المستوطنون الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية". ونفذ المستوطنون جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية، وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومى عدا الجمعة والسبت.

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