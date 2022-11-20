العالم اليوم - على هامش افتتاح كأس العالم.. السيسي يلتقي أردوغان

انتم الان تتابعون خبر على هامش افتتاح كأس العالم.. السيسي يلتقي أردوغان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - ذكرت وكالة رويترز للأنباء، الأحد، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى نظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر.

وافتتحت مساء الأحد فعاليات أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط حضور بارز لقادة عرب ومشجعي كرة القدم، التي تقام في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون المصري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم.

كما ذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل إلى الدوحة، للمشاركة في الافتتاح، تلبية لدعوة من أمير قطر.