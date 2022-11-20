العالم اليوم - أسهم المنطقة تستهل الأسبوع بالتراجع.. وبورصة مصر ترتفع

انتم الان تتابعون خبر أسهم المنطقة تستهل الأسبوع بالتراجع.. وبورصة مصر ترتفع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأحد، مع تأثر المعنويات بالمخاوف من الزيادات الحادة في معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، والتراجع المحتمل للطلب على النفط.

وانخفضت أسعار النفط الخام، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، للأسبوع الثاني، الجمعة، وسط مخاوف من أن تؤدي إصابات كوفيد-19 المتزايدة في الصين، أكبر مستورد للنفط، إلى تقليص الطلب.

وتتأثر دول منطقة الخليج من خطوات سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نظرا لارتباط عملات بعض الدول بالدولار واتباعها على نطاق واسع لتحركات السياسة النقدية الأميركية.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.8 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهمي مصرف الراجحي 1.2 بالمئة، والبنك الأهلي السعودي 1.7 بالمئة.

كما تراجعت المؤشرات في بورصة الكويت، إذ انخفض المؤشر العام بنسبة 0.20 بالمئة، كما انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.20 بالمئة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.1 بالمئة، ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة، مستفيدا من صعود سهم شركة السويدي إليكتريك 2.7 بالمئة.