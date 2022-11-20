العالم اليوم - وسط تحذيرات العلماء.. فيديو لثوران بركانين بأقصى شرق روسيا

انتم الان تتابعون خبر وسط تحذيرات العلماء.. فيديو لثوران بركانين بأقصى شرق روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 06:22 مساءً - تنبعث سحب شاهقة من الرماد والحمم البركانية المتوهجة من بركانين في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، فيما يقول علماء إن ثورانا أكبر للبركانين قد يكون في الطريق.

شبه الجزيرة، التي تمتد إلى المحيط الهادئ على بعد حوالي 6600 كيلومتر شرق موسكو، هي واحدة من أكثر مناطق العالم تركيزا فيما يتعلق بالنشاط الحراري الأرضي، مع وجود حوالي 30 بركانا نشطا بها.

وذكرت تقارير إخبارية أن الثوران الجديد المفاجئ أعقب زلزالا قويا وقع السبت.

وذكر معهد علم البراكين التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أن بركان كليتشفسكايا سوبكا، الذي يبلغ ارتفاعه 4754 مترا، هو أطول بركان نشط في أوراسيا، تم تسجيل ما يصل إلى 10 ثورانات في الساعة.

وأضاف المعهد أن تدفقات الحمم البركانية وانبعاثات الرماد تأتي أيضا من بركان شيفلوتش.