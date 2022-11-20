وزيرا الدفاع الأوكرانى والنيوزيلندى يبحثان التعاون الثنائى فى كييف

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، مع نظيره النيوزيلندى بينى هينارى، اليوم الأحد، فى كييف، التعاون الثنائى فى قطاع الدفاع وتنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية.





وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه "لأول مرة فى التاريخ، وصل وزير الدفاع النيوزيلندى إلى أوكرانيا، وناقش معه وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف بالتفصيل تطوير التعاون الثنائى فى قطاع الدفاع وتنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز قدرات القوات الأوكرانية". وتقدم ريزنيكوف بالشكر إلى وزير الدفاع النيوزيلندى على موقفه الواضح بشأن دعم أوكرانيا، وكذلك لمشاركته النشطة فى البعثات التدريبية للجنود الأوكرانيين، كما بحث الطرفان خلال الاجتماع المزيد من الخطوات فى تطوير التعاون الثنائى، ولاسيما مسألة تدريب القوات الأوكرانية ومساعدة نيوزيلندا فى إزالة الألغام من أراضى أوكرانيا.

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