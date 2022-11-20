روسيا: كييف تواصل محاولاتها الاستفزازية باستهداف محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية، لا تتوانى عن افتعال محاولات استفزازية، عبر استهدافها محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا بالقذائف بشكل يومى من أجل خلق كارثة نووية.





وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - "إن كييف لا تتوقف عن الاستفزازات من أجل خلق تهديد بوقوع كارثة نووية فى محطة الطاقة النووية فى زابوريجيا"، مشيرا إلى أنها أطلقت أمس 11 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل على أراضى المحطة فى زابوريجيا، واستهدفت اليوم أراضى المحطة مرتين، حيث أطلقت 12 قذيفة مدفعية من العيار الثقيل، انفجرت ثمانية منها بين الوحدة الخامسة والمبنى الخاص رقم 2، وانفجرت ثلاث منها بين الوحدتين الرابعة والخامسة، وأصابت واحدة بسطح المبنى الخاص رقم 2 فى المحطة. وأضاف أنه تم أيضا إطلاق قذيفتين أخرتين من قبل القوات الأوكرانية على طول خط الكهرباء الذى يغذى المحطة، وإطلاق النار من "مارجانيتس" منطقة دنيبروبيتروفسك، مؤكدا أنه سيتم توضيح عواقب الأضرار الناجمة عن القصف المدفعى بعد فحص منطقة المحطة من قبل خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة "روساتوم".

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