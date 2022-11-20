الرئاسة الفلسطينية: نتنياهو يخدع الرأى العام العالمى

وأضاف أبو ردينة، فى بيان صحفي، أن حكومة نتنياهو التى ستضم إيتمار بن جفير، الذى قاد بالأمس اعتداءات المستوطنين فى مدينة "الخليل"، مؤشر على ما ستكون عليها المرحلة المقبلة بوجود حكومة يمينية إسرائيلية مُتطرفة.
وتابع "هذه الحكومة اليمينية ستكون مسؤولة عن تدهور الأوضاع وعدم الاستقرار، لذلك يحاول نتنياهو قلب الحقائق وتشويهها لأنه يعلم ما الذى سينتج عن وجود مثل هذه الحكومة التى تضم عتاة المتطرفين أمثال بن جفير وسموتريتش".
وجدد أبو ردينة، التحذير من استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك، وخطورة أى محاولة لتغيير الوضع التاريخى القائم فى الحرم الشريف.
وأكد أبو ردينة أن مثل هذه المحاولات ستؤدى إلى تفجير الأوضاع وخروجها عن السيطرة، وهذا ما تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية وحدها.
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