السطات التونسية تضبط 10 متسللين لحدودها مع الجزائر

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطنى - فى بيان له - إن وحدات الحرس العاملة بجهات تطاوين والقصرين، تمكنت من ضبط 10 أشخاص يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تسللوا عبر الحدود الجزائرية التونسية خلسة.
وأضاف المتحدث أنه من ناحية آخرى، تمكنت وحدات الحرس العاملة بجهات جربة والشبيكة من ضبط شخصين مطلوبين للجهات الأمنية والقضائية، بتهمة تشكيل خلية عصابية لإجتياز الحدود البحرية خلسة.
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