إيلون ماسك يعلن عودة ترامب إلى «تويتر»: «الناس قالت كلمتها»

جدة - نرمين السيد - أعلن رجل الأعمال الأمريكى إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر"، اليوم الأحد، إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب على منصة التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن القرار يأتى تنفيذًا لنتيجة استطلاع الرأى الذى نشره عبر حسابه.





وحسبما نقل تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، قال مالك "تويتر": "قال الناس كلمتهم، ترامب سيعود إلى المنصة". وبحسب التقرير، جاءت نتيجة التصويت على الاستطلاع الذى أجراه ماسك حول عودة ترامب، بالموافقة على عودته بـ51.8 فى المئة، مقابل 48.2 فى المئة رفضوا ذلك. وكان ملاك "تويتر" السابقين قد حظروا حساب الرئيس الجمهورى ترامب، قبل نحو عامين، وقال إيلون ماسك فى تصريحات سابقة، إن حظر ترامب كان خطأ، واصفًا الأمر بأنه قرار غبى من الناحية الأخلاقية.

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