نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل تشكل قناة "بن غوريون" الإسرائيلية خطرا على الأردن؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 20 نوفمبر 2022 04:08 مساءً - دوت الخليج :- أثارت تقارير إعلامية عبرية حول عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدء بإنشاء قناة "بن غوريون" بالقرب من الحدود البحرية الأردنية، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تخوفات من تعطيل مشاريع تخطط المملكة لتطويرها، كمشروع الناقل الوطني، الذي يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر، ونقلها إلى محافظات الأردن.

ورجّحت التقارير أن تبدأ عملية التأسيس للقناة خلال شهرين، ناقلة عن مهندسين إسرائيليين قولهم إن القناة ستصبح منافسة لقناة السويس، "حيث إن المسافة بين إيلات والبحر المتوسط ليست بعيدة، وتشبه تمامًا المسافة التي أخذتها قناة السويس لوصل البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط".

ويشير مراقبون إلى أن أهمية هذه القناة الاستراتيجية بالنسبة لتل أبيب، تنبع من كون 90 بالمئة من التجارة الإسرائيلية تتم عبر البحر، وأن 80 بالمئة من المياه المستخدمة في البيوت والمصانع تأتي من مشاريع تحلية المياه، إضافة إلى أن البحر المتوسط تحول إلى مصدر لإنتاج الغاز لإسرائيل.

ويرى المراقبون أن شق هذه القناة يهدف إلى السيطرة على خطوط الملاحة الأهم عالميا، وإلى أن تصبح إسرائيل حلقة وصل بين آسيا وأوروبا، وبالتالي تكون المستفيدة ماديا، والمتحكمة جغرافيا، بحيث تصبح مصالح الأنظمة المصدّرة للغاز والنفط، أو المستقبلة للبضاعة الأوروبية والإسرائيلية؛ مرتبطة بالمحافظة على مصالح الدولة العبرية، ووجودها الدائم في البحر.

عربي21