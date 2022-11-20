وزير الخارجية اليمنى: ممارسات الحوثيين تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى - فى كلمة أمام الجلسة الخامسة للنسخة الـ18 لمؤتمر الأمن الإقليمى "حوار المنامة" والذى تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة لمدة 3 أيام - إلى الدور الإرهابى الذى تقوم به المليشيات الحوثية فى تقويضها أمن وسلامة الملاحة الدولية فى خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية فى زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المسيرة الإيرانية، علاوة على ذلك استخدامها ناقلة النفط صافر العائم كورقة ابتزاز للمجتمع الدولى لما يشكله من خطر على منطقة البحر الأحمر بيئياً وإنسانياً واقتصادياً.

ودعا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - المجتمع الدولى لممارسة ضغوط فعالة على المليشيات الحوثية عبر تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف مواردها المالية والتمسك بمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها قرار 2216 والمتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا.

فى سياق متصل، بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع نظيره البريطانى جيمس كليفرلى، تداعيات الهجمات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية وموانئ تصدير النفط بواسطة الطائرات المسيرة والتى تمثل تهديداً للامن والسلم فى المنطقة وتحديًا لكافة الجهود التى تبذل لإحلال السلام فى اليمن، وذلك على هامش مشاركته فى الدورة ال18 لمؤتمر الأمن الإقليمى.