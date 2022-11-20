الأردن يكشف ملابسات حريق العقبة: اكتشاف كميات من البنزين بمحيط الحادث

جدة - نرمين السيد - كشف بيان الأمن العام الأردنى، عن تفاصيل حول الحريق الذى اندلع داخل ساحة منزل فى محافظة العقبة، جنوب الأردن، مؤكدة العثور على كميات كبيرة من "البنزين" المخزن بالمنزل، فيما لم يسفر الحريق عن سقوط ضحايا أو مصابين، حسبما أفادت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى عمان.





وقالت آية السيد، خلال رسالة على الهواء بنشرة الثانية عشر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية تحقق فى اشتباه أن البنزين الذى عُثر عليه بمحيط الحريق من أجل التهريب.

وأضافت:" الأمن العام الأردنى قرر فتح تحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، ولكن حتى الآن لم تتوصل التحقيقات إلى أسباب وجود كميات البنزين الكبيرة فى المنزل".

وكان الدفاع المدنى الأردنى تمكن من السيطرة على حريق اندلع فى منزل بمنطقة الخزان، فى مدينة العقبة جنوب الأردن، دون وقوع إصابات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن النيران اندلعت نتيجة تخزين البنزين فى فناء المنزل، ما أسفر عن أضرار مادية فقط.