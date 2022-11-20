ونقل بيان للحلف عن جيوانا قوله "إنه فى سياق الأحداث العالمية الأمنية الجديدة والأكثر خطورة، فإن الشراكة بين المنظمتين لا غنى عنها".
وأكد جيوانا أن تركيز الناتو على وضع المعايير القياسية والتشغيل البينى هما ميزتان رئيسيتان تفيدان أيضًا بصناعة الدفاع فى الاتحاد الأوروبى.
وقال نائب الأمين العام للناتو، إنه من مصلحة الحلف أن يكون هناك قاعدة صناعية أقوى للحلفاء الأوروبيين، مؤكدا ضرورة عمل الناتو والاتحاد الأوروبى على تعزيز الشراكة الأوسع والعمل جنبًا إلى جنب فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية يستضيفان مؤتمر نظام تحليل السياسات والاستراتيجيات الأوروبية سنويًا، ويصادف العام الحالى الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الناتو يؤكد أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.