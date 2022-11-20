الناتو يؤكد أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - شدد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" ميرتشا جيوانا، على أهمية التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبى، وذلك فى خطابه أمام مؤتمر نظام تحليل السياسات والاستراتيجيات الأوروبية.





ونقل بيان للحلف عن جيوانا قوله "إنه فى سياق الأحداث العالمية الأمنية الجديدة والأكثر خطورة، فإن الشراكة بين المنظمتين لا غنى عنها".

وأكد جيوانا أن تركيز الناتو على وضع المعايير القياسية والتشغيل البينى هما ميزتان رئيسيتان تفيدان أيضًا بصناعة الدفاع فى الاتحاد الأوروبى.

وقال نائب الأمين العام للناتو، إنه من مصلحة الحلف أن يكون هناك قاعدة صناعية أقوى للحلفاء الأوروبيين، مؤكدا ضرورة عمل الناتو والاتحاد الأوروبى على تعزيز الشراكة الأوسع والعمل جنبًا إلى جنب فى جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية يستضيفان مؤتمر نظام تحليل السياسات والاستراتيجيات الأوروبية سنويًا، ويصادف العام الحالى الذكرى السنوية العاشرة للمؤتمر.