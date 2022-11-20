نائبة بايدن تصل الفلبين فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية، أن الطائرة الرسمية لنائبة الرئيس هبطت فى تمام الساعة 6.52 مساء بالتوقيت المحلى للبلاد، مشيرة إلى أنها كانت قادمة من العاصمة التايلاندية "بانكوك" حيث كانت هاريس تشارك فى الاجتماع التاسع والعشرين لقادة منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

ومن المقرر أن تلتقى هاريس بنظيرتها الفلبينية نائبة الرئيس سارة دوتيرتى، غدا الإثنين، ثم بعد ذلك تجتمع مع الرئيس ماركوس الابن فى قصر "مالاكانانج".

يشار إلى أن هاريس تعد أبرز مسؤول أمريكى يزور مانيلا تحت إدارة ماركوس الابن.