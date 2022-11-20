الوكالة الذرية: استهداف محطة زابوريجيا النووية «غير مقبول»

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسى، إن وقوع انفجارات قرب موقع محطة زابوريجيا المترامية الأطراف "أمر غير مقبول على الإطلاق ومزعج للغاية".

كما شدد على وجوب أن تتوقف تلك الاستهدافات فورا، وفى الحال، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن قذائف أوكرانية استهدفت خطوط الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية، الواقعة جنوب أوكرانيا.