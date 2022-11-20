العالم اليوم - رغم الغياب.. مصر حاضرة بقوة في كل مباريات مونديال قطر

انتم الان تتابعون خبر رغم الغياب.. مصر حاضرة بقوة في كل مباريات مونديال قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - كشف رئيس شركتي "بريزنتيشن" و"ستادات"، أن مصر ستكون "محطة تصدير رئيسية" لكرات "أديداس" إلى العالم، لافتا إلى أن البداية ستكون "بكأس العالم في قطر 2022".

وقال سيف الوزيري، في منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك: "تشرفت أن أكون جزءا صغيرا من هذا الإنجاز العظيم، مع ابن عمتي وأخويا وشريكي هشام السيد، في مصنع تصنيع كور (كرات) أديداس في مصر بلدنا، دعما للصناعة".

وأضاف أن المصنع "سيكون محطة رئيسية لتصدير كور أديداس للعالم كله، بداية بكأس العالم قطر 2022".

وينطلق المونديال الذي طال انتظاره، الأحد، بدولة قطر، بمواجهة بين أصحاب الأرض ضد الإكوادور.