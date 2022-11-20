وكالة الطاقة الذرية تدين تعرض محطة زابوريجيا النووية لهجوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 نوفمبر 2022 02:27 مساءً - نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، بتعرض محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الخاضعة لسيطرة روسيا لهجوم، وطالبت من يقفون وراء الانفجارات التي وقعت هناك بالتوقف عن ذلك على الفور.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن شركة الطاقة النووية الروسية روس إنيرجو آتوم، أن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا تعرضت لقصف أوكراني.

وفي 12 نوفمبر الحالي، كشف عضو المجلس الرئاسي لإدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، أن أوكرانيا تحشد قوات عسكرية في اتجاه زابوريجيا.

وقال روجوف، إنَّ “نظام كييف يحشد قواته العسكرية على خط جبهة زابوريجيا”.

وأضاف روجوف: “ستقوم القيادة العسكرية الأوكرانية بنقل القوات من اتجاه خيرسون إلى محاور زابوريجيا”.

وأشار إلى أنه يتم الآن تعزيز خط الدفاع الروسي، حيث يمكن للقوات الأوكرانية استخدام أقصى قواتها لعمليات الاختراق.

وشدد على أن خطتها التي لا تخفيها هي الوصول إلى بيرديانسك والاستيلاء في نفس الوقت على فاسيليفكا وبولجي وميليتوبول.

وأضاف أن هناك محورا آخر للهجوم من خلال نهر دنيبرو والاستيلاء على محطة زابوريجيا للطاقة النووية.