اليمن: إسقاط مسيرة حوثية جنوب الحديدة

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الإعلامى لألوية العمالقة الجنوبية - فى بيان أوردته قناة "اليمن" الفضائية - أن "الدفاعات الجوية فى الساحل الغربى تعاملت مع الطائرة المسيرة التى أطلقها الحوثيون بعد أن رصدتها قبل وصولها إلى هدفها فى مدينة الخوخة"، مضيفا أن "الدفاعات الجوية كانت قد أسقطت أمس طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثى فى جبهة حيس".
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولى سيعقد، بعد غد الثلاثاء، اجتماعه الشهرى بشأن اليمن، لمناقشة التطورات العسكرية والإنسانية فى البلاد ومستجدات الجهود بشأن إعادة إحياء الهدنة الإنسانية التى تم الاتفاق عليها أول أكتوبر الماضي، بعد رفض مليشيا الحوثى الموافقة على تمديدها لفترة ثالثة.
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