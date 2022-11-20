الوكالة الذرية تكشف تفاصيل الانفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسى، إن وقوع انفجارات قرب موقع محطة زابوريجيا المترامية الأطراف "أمر غير مقبول على الإطلاق ومزعج للغاية"، مشددًا على ضرورة توقف تلك الاستهدافات فورًا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن قذائف أوكرانية استهدفت خطوط الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية، الواقعة جنوب أوكرانيا.