موسكو تتهم كييف بقصف محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة الطاقة النووية الروسية روس إنيرجو آتوم، إن "محطة زابوريجيا للطاقة النووية التى تسيطر عليها روسيا تعرضت لقصف أوكرانى". وتعتبر محطة زابوريجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.

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