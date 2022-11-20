موسكو: خبراء دوليون سيحققون فى انفجارات محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت اليوم الأحد، أن قذائف أوكرانية استهدفت خطوط الطاقة فى محطة زابوريجيا النووية، الواقعة جنوب أوكرانيا.

ومن جانبها، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باستهداف محطة زابوريجيا، إذ قال مدير عام الوكالة الدولية، رافاييل جروسى، إن وقوع انفجارات قرب موقع محطة زابوريجيا المترامية الأطراف "أمر غير مقبول على الإطلاق ومزعج للغاية".