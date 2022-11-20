الصين ترحب بالمحادثات مع وزير الدفاع الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الدفاع الصينية بياناً نقل عن المتحدث باسم الوزارة تان كيفى قوله: إن "الصين تتبنى موقفاً منفتحاً وإيجابياً من تبادل الآراء مع الولايات المتحدة". وقال أيضاً: إن الجانبين ينسقان بشأن تبادل الآراء فى المنتدى المقرر عقده يوم الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية". يشار إلى أنه فى وقت سابق، أكد وزير الدفاع الصينى وى فنج، ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، بشكل منفصل أنهما سيحضران اجتماعاً مع وزراء الدفاع فى رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".

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