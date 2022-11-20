رئيس وزراء باكستان يشيد بإنشاء «صندوق الخسائر والأضرار» فى COP27

ووصف شهباز شريف - بحسب صحيفة إكسبريس تربيون الباكستانية - موافقة المشاركين فى COP27 على إنشاء الصندوق بأنها "الخطوة المحورية الأولى نحو تحقيق هدف العدالة المناخية".
كما أشاد رئيس الوزراء الباكستانى بجهود وزيرة التغير المناخى الباكستانية شيرى رحمن وفريقها خلال قمة COP27.
من جانبها، رحبت شيرى رحمن - فى تغريدة على "تويتر" - بالإعلان عن الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مضيفة أن هذه خطوة أولى مهمة فى إعادة التأكيد على المبادئ الأساسية للعدالة المناخية.
كما أشاد المفوض السامى البريطانى فى باكستان، كريستيان تورنر، بجهود وزيرة التغير المناخى، وقال إن الوقت قد حان الآن لتحويل الالتزامات إلى أفعال.
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