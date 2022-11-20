من جديد.. المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى تواصل تكثيف وجودها العسكرى على مداخل القدس، واعتقلت عدد من الفلسطينيين فى بلدة سلوان بعد اقتحام العديد من المنازل.





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