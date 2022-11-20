ميدفيديف: الغرب لا يريد قطيعة نهائية مع روسيا خشية نشوب حرب عالمية ثالثة

جدة - نرمين السيد - واتهم مدفيديف، نظام كييف بالتهرب من المفاوضات محملا إياها المسؤولية عن انهيار الدولة الأوكرانية، وأن المحاولات الفاشلة لاتهام روسيا فى قصف بولندا لم تنجح ولم يقبلها البولنديون.
وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، قد قال فى وقت سابق، إن الناتو لا يريد الدخول فى مواجهة مباشرة مع روسيا، مشيرا إلى أن الصراع فى أوكرانيا هو أكبر أزمة أمن تواجهها الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة.
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