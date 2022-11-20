العالم اليوم - "الفيلر" تحت العين.. ما المخاطر وهل النتائج "قابلة للعكس"؟

انتم الان تتابعون خبر "الفيلر" تحت العين.. ما المخاطر وهل النتائج "قابلة للعكس"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - مع تقدمنا في العمر، تصبح المنطقة أسفل أعيننا جوفاء وداكنة، مما يجعلنا نبدو أكبر سنا ويُظهر أعيننا بصورة مرهقة، ولهذا فإن ملايين الأشخاص حول العالم يقبلون على حقن الفيلر أسفل العين، لكن من الضروري أن يكون الشخص على دراية بطبيعة هذا العلاج ومضاعفاته، وما إذا كان من الممكن "عكس" النتائج إذا لم تعجبه.