العالم اليوم - عمان.. أسعار المنتجين تصعد 36.6 بالمئة بالربع الثالث من 2022

انتم الان تتابعون خبر عمان.. أسعار المنتجين تصعد 36.6 بالمئة بالربع الثالث من 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 20 نوفمبر 2022 01:21 مساءً - ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 36.6 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفق ما أشارت إليه بيانات المسح الربع سنوي للأرقام القياسية لأسعار المنتجين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت البيانات أن أسعار منتجات النفط والغاز قادت هذا الصعود، مسجلةً ارتفاعًا نسبته 44.1 بالمئة، فيما سجلت المنتجات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 2.9 بالمئة، بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

ويُعزى ارتفاع أسعار منتجات النفط والغاز إلى ارتفاع النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 48 بالمئة وارتفاع أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 21.8 بالمئة.

أما الارتفاع في أسعار المنتجات غير النفطية فيأتي نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 3.1 بالمئة، وسجلت أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة.

وفي مجموعة الصناعات التحويلية ارتفع معظم أسعار المجموعات الفرعية بنسب متفاوتة، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنسبة 11.7 بالمئة وأسعار المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 1 بالمئة، وارتفعت أسعار منتجات سلع أخرى قابلة للنقل بنسبة 0.8 بالمئة.

أما في مجموعة المنتجات الغذائية والمنسوجات، فقد ارتفعت أسعار منتجات الأسماك والفواكه والخضروات والزيوت بنسبة 22.9 بالمئة، وارتفعت أسعار منتجات الأقمشة والمنسوجات بنسبة 21.4 بالمئة.