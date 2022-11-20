واشنطن بوست: زيلينسكى يدفع أمريكا لاتخاذ قرارات تتنافى مع مصالحها

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمقال نشره الكاتب ديفيد إجناتيوس، فإن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، توازن بين الدعم العسكرى لأوكرانيا، ومحاولات تفادى أى إشكالات يمكن أن تثير حفيظة موسكو.

وأوضح إجناتيوس، أنه فى حين أعلن الجنرال الأمريكى مارك ميلى عن احتمال إجراء مفاوضات بين موسكو وكييف، سارع مسؤولو البيت الأبيض للإعلان بأن واشنطن لا تضغط على نظام كييف للامتثال إلى طاولة المفاوضات.

وفى نهاية المقال دعا الكاتب بايدن للدفاع عن الولايات المتحدة ومنع تفاقم الأوضاع نحو صراع نووى.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى أن نظام كييف مستعد للتفاوض مع موسكو، بينما سارع زيلينسكى للإعلان بأن باب التفاوض سيفتح فقط بشروط أوكرانية، تضمن وحدة أراضيها والحصول على تعويضات من روسيا.

من جانبها أكدت موسكو أنها منفتحة على المفاوضات دون شروط.