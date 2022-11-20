كازاخستان.. انتخابات رئاسية مبكرة بهدف الإصلاحات الجذرية

جدة - نرمين السيد - ويخوض هذه الانتخابات على رئاسة كازاخستان 6 مترشحين بينهم امرأتان والرئيس الحالى قاسم جومارت توكايف، وهى سابع انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ استقلالها عام 1991.
وتولى "توكايف" رئاسة كازاخستان بموجب الدستور فى 20 مارس 2019، وذلك بعد يوم على إعلان أول رئيس لكازاخستان ما بعد السوفياتية، نور سلطان نازارباييف، تسليم صلاحياته كرئيس للدولة.
وبعد أعمال شغب وقعت فى يناير الماضى، سقط فيها أكثر من 200 قتيل، شرع "توكايف" فى تعديل دستورى وبدء الإصلاحات، وطُرحت التعديلات على ثلث دستور كازاخستان للتصويت فى استفتاء عام فى 5 يونيو الماضى، وصوت لصالحها 77% من الناخبين.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة فى كازاخستان عام 2024، والبرلمانية فى 2025، لكن وفقًا لـ"توكايف": "من أجل التنفيذ الناجح لإصلاحات جذرية وشاملة تهدف إلى بناء كازاخستان عادلة ومنصفة، مطلوب تفويض جديد لثقة الشعب، من خلال التعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة".
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