مستوطنون يهاجمون مسجدين.. واندلاع مواجهات محتدمة بالخليل

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان، إن مستوطنين مُدججين بالسلاح هاجموا المسجدين المذكورين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى وحطموا زجاج نوافذهما.

واستنكر مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبرى، ما أقدم عليه الاحتلال ومستوطنوه، مشيرا إلى أنها ليست الواقعة الأولى إذ هاجم الاحتلال ومستوطنوه خلال أقل من شهر عدة مساجد، ما يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لتوفير الحماية لدور العبادة بشتى الطرق والوسائل.

وقالت مصادر فلسطينية بالخليل، إن مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فى منطقة باب الزاوية مركز الخليل التجارى وسط المدينة.

واندلعت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التى اقتحمت وسط الخليل، بزعم تأمين الحماية لمئات المستوطنين الذين اعتدوا على المواطنين وعاثوا خرابا بممتلكاتهم وسط المدينة، أثناء زيارتهم موقع أثرى يطلقون عليه قبر "عتنائيل بن قنز" لإقامة طقوس تلمودية احتفالا بأعياد يهودية.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الصوت والغاز، صوب المواطنين والمحال التجارية فى باب الزاوية ما تسبب فى إصابة العشرات منهم بالاختناق.