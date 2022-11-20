واشنطن: 20 مليون دولار لمشاريع الطاقة النظيفة فى منطقة ميكونج

وقالت هاريس - فى كلمة للمجتمع المدنى وقادة الأعمال فى بانكوك حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورى - إن "الإجراءات الشجاعة المتعلقة بالمناخ ليست ضرورية فقط من أجل حماية سكان الكوكب ومواردنا الطبيعية، بل إنها محرك قوى للنمو الاقتصادى".
على صعيد متصل، رحبت الولايات المتحدة بـ "النموذج الاقتصادى التايلاندى الحيوى الدائرى الأخضر" باعتباره جهدا مهما لتسريع وتيرة العمل لمعالجة أزمة المناخ، وذلك عقب اختتام كوب 27.
جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض فى بيان صحفى عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الأحد، خلال لقاء نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس، ورئيس الوزراء التايلاندى برايوت تشان أوتشا فى بانكوك على هامش قمة أبيك.
وذكر البيان أن الجانبين ناقشا جهودهما المشتركة لرفع الطموحات المناخية والحد من الانبعاثات وتعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود وإطلاق العنان للفرص الاقتصادية فى قطاع الطاقة النظيفة والعمل المناخى- بما فى ذلك الشراكة مع القطاع الخاص فى مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا النووية، موضحا أن هاريس أشادت باستضافة تايلاند الناجحة لقمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، مؤكدة أهمية الشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة وتايلاند باعتبارها شراكة متجذرة فى القيم المشتركة.
ولفت إلى أن الجانبين ناقشا الجهود المبذولة لتعزيز تعاونهما عبر مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية، كما ناقشا تعاونهما الأمنى، بما فى ذلك العمل على تعزيز الأمن الإلكترونى والفوائد التى يوفرها تحالفهما لشعبيهما بينما يروجان لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة، موضحا أن الجانبين ناقشا القضايا العالمية.
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