الاتحاد الأوروبى يدين إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستى جديد

جدة - نرمين السيد - أدان الاتحاد الأوروبى بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستى عابر للقارات هبط فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان يوم أمس الأول، معربًا عن قلقه العميق إزاء "هذا العمل الخطير وغير القانونى والمتهور".





وذكر بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى، "أن جهود بيونج يانج المستمرة لتطوير المزيد من أسلحة الدمار الشامل تهدد جميع بلدان العالم".

وحث الاتحاد الأوروبى كوريا الشمالية على "الكف فورا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار التى تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتثير التوترات الدولية والإقليمية"، كما طالب بيونج يانج بالامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولى، وأن تتخلى عن جميع أسلحتها النووية وأى أسلحة دمار شامل أخرى وبرامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية القائمة، بطريقة كاملة وقابلة للتحقق لا رجوع فيها، وأن تكف على الفور عن جميع الأنشطة ذات الصلة.

وأضاف الاتحاد "لا يمكن لكوريا الشمالية أن تتمتع أبدًا بوضع دولة حائزة للأسلحة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".. داعيا بيونج يانج للتوقيع والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأعرب الاتحاد الأوروبى- فى ختام بيانه- عن تضامنه مع اليابان وكوريا الجنوبية، مجددًا دعوته إلى الشمال لاستئناف الحوار الهادف مع جميع الأطراف الرئيسية المعنية، مؤكدا أنه على استعداد لدعم أى عملية دبلوماسية ذات مغزى، وملتزم بالعمل مع جميع الشركاء المعنيين لبناء أساس للسلام والأمن المستدامين واتخاذ خطوات تهدف إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.