الجيش الأوكرانى يحرر 12 منطقة فى لوجانسك

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شيريفاتى قوله: "نظرا لتواجد مكثف للقوات الأوكرانية فى الجبهة الشرقية فى دونباس، لم يتمكن الروس من كسر الدفاع حتى بالقرب من باخموت وأفدييفكا لأكثر من أربعة أشهر. بالطبع، هذا يتطلب منا تركيز الجهود والصمود. علاوة على ذلك، فإن روسيا تخسر بالفعل فى منطقة لوجانسك، اثنتا عشرة منطقة حتى الآن ترفع العلم الأوكرانى".
ووفقا له بعد الهزائم فى عدة اتجاهات وفشل الخطط الاستراتيجية، تريد روسيا الفوز على الأقل فى مكان ما، موضحا: "بعد فشل الخطط الإستراتيجية للروس، لم يتمكنوا من الاستيلاء على كييف، وتعرضوا لهزائم فى اتجاهات خاركيف وليمان وخيرسون".
وكان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يورى إيهنات، قد صرح فى وقت سابق، أنه من خلال الهجمات الصاروخية المكثفة، يريد الروس جعل أوكرانيا تتفاوض وفقا لشروطهم.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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